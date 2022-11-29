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«Всё везде и сразу» стал фильмом года на Gotham Awards 2022

Автор Эвелина Никанорова
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Церемония вручения независимой кинопремии Gotham Awards состоялась в Нью-Йорке. Фильмом года стал «Всё везде и сразу», награду за роль второго плана в картине получил Ке Хьюи Куан.

Приз за лучшую главную кинороль достался Даниэль Дедуайлер («Тилл»), за актерский дебют – 20-летней хорватской актрисе Грации Филипович («Мурина»), за режиссерский дебют – Шарлотте Уэллс («Солнце моё»), за сценарий – Тодду Филду («Тар»), за лучший иностранный фильм – «Событию» французского режиссера Одри Диван.

Сериалом года стал «Дорога в тысячу ли», мини-сериалом – «Мо», лучшей актерской работой в новом сериале – роль Бена Уишоу в «Будет больно».

Специальные награды за вклад получили Адам Сэндлер и Мишель Уильямс.

Источник: InterMedia

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