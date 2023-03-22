Звёзды

Weeknd — самый популярный артист в мире

Автор Эвелина Никанорова
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Weeknd признан самым популярным артистом в мире.

Это достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса 20 марта 2033 года на основе анализа данных сервиса Spotify по количеству ежемесячных скачиваний и прослушиваний.

Weeknd &#8212; самый популярный артист в мире

Weeknd

Исполнитель, также известный как Абель Тесфайе, является первым и пока единственным артистом в истории Spotify, который по состоянию на конец февраля набрал 100 миллионов ежемесячных прослушиваний. За несколько недель, прошедших с тех пор, как он перешагнул порог из девяти цифр, певец приобрел еще больше подписчиков — до 111,4 миллиона, согласно данным Книги рекордов.

Следующей артисткой в списке является Майли Сайрус, которая в настоящее время насчитывает 82,4 миллиона слушателей в месяц после выпуска ее горячо ожидаемого восьмого студийного альбома «Endless Summer Vacation». Далее следуют Шакира (81,6 млн), Ариана Гранде (80,6 млн), Тейлор Свифт (80,2 млн), Рианна (78,5 млн) и Эд Ширан (77,5 млн).

Источник: InterMedia

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