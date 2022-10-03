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Земфира намекнула на дату выпуска нового альбома

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Земфира опубликовала в своих соцсетях загадочную картинку с датой.

Земфира намекнула на дату выпуска нового альбома

Фото из соц.сетей Земфиры

На ней изображен портрет девочки с азиатскими чертами лица, пропущенный через красный фильтр, и цифры «20220810». Возможно, речь идет о новом альбоме, который Земфира собирается выпустить 8 октября 2022 года.

В пользу этой версии говорит то, что на следующий день после указанной даты Земфира отправится в гастрольный тур. Концерты пройдут с 9 октября по 3 ноября в одиннадцати городах мира, среди которых Прага, Гамбург, Париж и Лондон, а выпускать альбомы накануне большого тура – стандартная практика для многих музыкантов.

Ранее намеки на то, что Земфира что-то готовит, делала и Рената Литвинова.

Источник: InterMedia

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