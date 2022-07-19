Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в приквеле «Голодных игр»

Питер Динклейдж присоединился к актерскому составу фильма «Баллада о певчих птицах и змеях».

Как сообщает Deadline, он сыграет Каску Хайботтома, декана Академии.

Вместе с Динклейджем снимутся ранее объявленные Том Блит в роли молодого Кориолана Сноу, Рэйчел Зеглер в роли Люси Грей Бэрд и Хантер Шафер в роли Тигриса Сноу.

— Мы очень рады тому, как собрался этот актерский состав, и счастливы приветствовать Питера Динклейджа в Панеме, — сказал президент Lionsgate Motion Picture Group Натан Кахане. — Питер не просто любимый фанатами актер, который привносит властный вид в каждую роль, которую играет. Он один из лучших живых актеров. Он принесет грозный, харизматичный авторитет на важную роль декана Академии.

«Баллада о певчих птицах и змеях» будет снята ​​Фрэнсисом Лоуренсом («Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I и II») по сценарию Майкла Лесли («Макбет»).

Фильм студии Lionsgate основан на одноименной книге Сюзан Коллинз 2020 года, и действие происходит за несколько десятилетий до приключений в «Голодных играх».

Источник: InterMedia