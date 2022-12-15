Компенсация за электричество, цены Лаздинайского бассейна и другие новости

Литовцы в возрасте сталкиваются с испытаниями на рынке труда из-за карьеры и возрастного ценза. В Службе занятости ищут работу 19,3 тыс. человек старше 60 лет, сообщается в пресс-релизе. Почти половина шестидесятилетних, которым до пенсионного возраста осталось менее пяти лет, хотят найти неквалифицированную работу (47 проц.), почти пятая часть (18 проц.) ищут работу квалифицированного рабочего, оператора машин или оборудования. Работа в сфере оказания услуг или позиция продавца интересует 11 проц., специалиста, техника или служащего – 18 проц., руководителя – 3 проц., говорится в сообщении.

На заседании в среду правительство Литвы утвердило максимальную компенсацию цены на электроэнергию на первое полугодие 2023 года — жителям будет компенсировано до 28,5 центов за киловатт-час (кВтч) цены на электроэнергию. Минимальный порог, ниже которого компенсация применяться не будет, составит 28 центов (с учетом НДС), сообщили в Министерстве энергетики. При этом компенсация за природный газ для бытовых потребителей должна составлять 99 центов за кубометр. Теперь государство выплачивает компенсацию в размере 54 центов за газ и до 9 центов за электричество. Государственный совет по регулированию энергетики утвердит окончательные тарифы для бытовых потребителей в декабре, и они вступят в силу с 1 января.

Гражданам Литвы, имеющим один личный документ — паспорт или удостоверение личности, будет проще получить второй документ. Однако льготная возможность будет действовать только в том случае, если с момента последнего сканирования биометрических данных человека прошло не более 6 месяцев, сообщили в Департаменте миграции. Если с момента сканирования биометрических данных не прошло полгода, гражданин Литвы сможет заказать новый документ без посещения пункта обслуживания клиентов. Заявление о выдаче личного документа будет подаваться в литовской миграционной информационной системе MIGRIS, а имеющиеся биометрические данные будут использованы для изготовления нового паспорта или удостоверения личности. Таким образом, клиенту больше не придется приходить в миграционный отдел дважды, а только один раз, чтобы забрать уже выданный паспорт или ID-карту.

59% жителей Литвы говорит, что из-за инфляции планирует меньше посещать кафе и рестораны. По сравнению с первым кварталом года количество людей, планирующих реже посещать заведения общественного питания, немного увеличилось: в марте 54% респондентов планировали сократить посещение кафе и ресторанов. Согласно опросу, проведенному по инициативе банка SEB, по мере роста цен люди также планируют экономить деньги, отказываясь от развлечений и путешествий, говорится в пресс-релизе. Между тем, четверть молодых литовцев вообще не делают сбережений.

Согласно опросу, по сравнению с 2021 годом доля молодых людей, которые не делают сбережений, немного увеличилась: в прошлом году 18% участников опроса заявили, что не откладывают ни одного евро в месяц, а в этом году эта доля достигла 25%.

Исследование Национального агентства по образованию показывает, что результаты ежегодных тестов по базовому образованию учащихся в школах национальных меньшинств за последние четыре года улучшились, хотя с литовским языком у школьников этих школ по-прежнему cерьезные проблемы. Исследование показало, что 65% польских или русских детей не знают литовского языка до поступления в первый класс. По словам аналитика Дали Сурвутайте, представившей исследование, средние баллы учеников за тест по литовскому языку, которые учатся на польском или русском языках, были почти на один балл ниже, чем у учеников, для которых литовский — родной.

«В математике таких различий нет. За четыре года результаты национальных тестов в школах нацменьшинств улучшились, средний балл вырос на 0,6 балла», — сказала Сурвутайте.

В четверг Сейм одобрил проект закона о контроле за оружием и боеприпасами, в котором предлагается запретить проживающим в Литве россиянам и белорусам владеть и приобретать оружие. Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас отметил, что инициатива направлена на максимальное укрепление безопасности Литвы.

Сейм одобрил поправки к Закону об образовании, которые направлены на введение обязательного национального тестирования достижений учащихся не только в 10, но и в 4 и 8 классах, а также на увеличение скорости оказания помощи учащимся с трудностями в обучении.

С начала 2023 года в Литве увеличатся размеры базовых социальных пособий, а также денежная социальная помощь нуждающимся, социальные пенсии, выплачиваемые лицам с ограниченными возможностями, сиротам или пенсионерам, не накопившим минимального стажа социального страхования, и целевые компенсации инвалидам со специальными потребностями.

С 1 января 2023 г. размер базового социального пособия будет составлять 49 евро. При увеличении этого размера соответственно увеличиваются размеры зависящих от него пособий: все пособия в соответствии с Законом о выплатах на детей, например, детские деньги, единовременное пособие на ребенка, единовременное пособие беременной женщине, пособие по опеке (попечительству), единовременная выплата на обустройство, пособие по уходу учащимся ребенком. Также увеличатся пособия на погребение, помощь в перевозке останков, социальная поддержка школьников, пособие на содержание ребенка, частичное возмещение расходов для студентов-инвалидов и другие социальные выплаты.

Вильнюсское городское самоуправление утвердило цены Лаздинайского бассейна. Стоимость одного посещения бассейна составит 15 евро. Посетителям также будут предложены различные абонементы и программы плавания. Месячный абонемент — 79 евро, абонемент на 3 месяца — 49 евро (в месяц), абонемент на 12 месяцев — 45 евро (в месяц) или 41 евро (в месяц), если купить годовой абонемент сразу. Пакет из 8 тренировок для детей, которые хотят научиться плавать с помощью тренера, будет стоить 79 евро, 4 тренировки — 44 евро. Для взрослых 8 уроков плавания будут стоить 89 евро, а 4 урока — 54 евро. Общая стоимость аренды 25-метрового бассейна составит 350 евро/час, а одной дорожки — 50 евро/час. Арендная плата за 50-метровый бассейн составит €800/час и €90/час соответственно.

Плата за утилизацию коммунальных отходов для жителей Вильнюса в следующем году останется неизменной. Горсовет столицы в среду утвердил размеры платы. По словам вице-мэра Валдаса Бенкунскаса, благодаря контролю Администратора системы отходов Вильнюса (VASA) и уменьшению количества собираемых отходов, в следующем году жители Вильнюса получат меньшие счета, чем в этом году. Предполагается, что владельцы средней квартиры площадью 60 квадратных метров, которые в этом году платили 46,6 евро, в следующем году их плата снизится до 46,2 евро. В то же время жители отдельно стоящего дома площадью 170 квадратных метров получат счет в размере 78,5 евро (78,9 евро в этом году).

Правительство приняло решение передать здания главпочтамтов Каунаса и Клайпеды, имеющие статус памятников культуры, для общественных нужд. Их нынешний управляющий — почтовая компания Lietuvos paštas — получит за это 6 млн евро. Здания и Каунасского, и Клайпедского главпочтамтов уже несколько лет не используются по назначению. Министерство культуры отмечает, что, поскольку состояние этих важных для архитектуры Литвы объектов быстро ухудшается, необходимы немедленные инвестиции, чтобы сохранить их. Сейчас в здании Каунасского главпочтамта планируется создать Архитектурный центр, в настоящее время ведутся подготовительные работы по его созданию. Относительно Клайпедского главпочтамта Министерство культуры в мае этого года подписало с самоуправлением города меморандум о намерениях сотрудничать в целях его сохранения, адаптации и реализации.

Вильнюс продолжает оказывать помощь Украине, ее городам и людям. С наступлением холодов финансовая поддержка, предусмотренная решением Горсовета, превращается в предметы, крайне необходимые для выживания в это время. В эти выходные новая партия благополучно прибыла в Киев. По запросу Украины Вильнюс закупил 1 мощный генератор и 19 генераторов меньшей мощности, 120 рулонов полиэтиленовой пленки, около 2500 аккумуляторных батарей, 500 зарядных устройств, 2000 фонарей, 70 комплектов газовых плит с газовыми баллонами и 1500 единиц термоодежды — 750 комплектов. Стоимость посылки на этот раз составляет около 110 тыс. евро. Остальные средства из 500 тысяч, выделенных Горсоветом, будет передана в фонд Future Kyiv.

Возможность для украинцев бесплатно пользоваться общественным транспортом в Вильнюсе, которая сейчас действует до конца декабря, на заседании городского совета в среду продлили до 2024 года.

«Вопрос вполне очевиден, может, одобрим общим соглашением? Спасибо», – обратился к членам городского совета мэр Ремигиюс Шимашюс.

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