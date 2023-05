30 Seconds To Mars представили первую песню с нового альбома

Группа 30 Seconds To Mars выпустила новый сингл и клип «Stuck». Это первая музыкальная новинка братьев Джареда и Шеннона Лето за пять лет.

Джаред выступил также в роли режиссера черно-белого видео и сыграл в нем одного из эксцентричных персонажей (всего в ролике снялись более 30 актеров и моделей разного пола).

– Этот клип – любовное письмо некоторым из моих любимых фотографов, – говорит Лето.

«Stuck» войдет в шестой студийный альбом 30 Seconds To Mars «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day», релиз которого состоится 15 сентября.

Трек-лист альбома «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day»:

Stuck Life is Beautiful Seasons Get Up Kid Love These Days World On Fire 7 to 1 Never Not Love You Midnight Prayer Lost These Days Avalanche

Источник: InterMedia