Музыкальная новинка

30 Seconds To Mars представили первую песню с нового альбома

Автор Эвелина Никанорова
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Группа 30 Seconds To Mars выпустила новый сингл и клип «Stuck». Это первая музыкальная новинка братьев Джареда и Шеннона Лето за пять лет.

Джаред выступил также в роли режиссера черно-белого видео и сыграл в нем одного из эксцентричных персонажей (всего в ролике снялись более 30 актеров и моделей разного пола).

– Этот клип – любовное письмо некоторым из моих любимых фотографов, – говорит Лето.

«Stuck» войдет в шестой студийный альбом 30 Seconds To Mars «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day», релиз которого состоится 15 сентября.

Трек-лист альбома «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day»:

  1. Stuck
  2. Life is Beautiful
  3. Seasons
  4. Get Up Kid
  5. Love These Days
  6. World On Fire
  7. 7 to 1
  8. Never Not Love You
  9. Midnight Prayer
  10. Lost These Days
  11. Avalanche

Источник: InterMedia

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