30 Seconds To Mars представили первую песню с нового альбома

Группа 30 Seconds To Mars выпустила новый сингл и клип «Stuck». Это первая музыкальная новинка братьев Джареда и Шеннона Лето за пять лет.
Джаред выступил также в роли режиссера черно-белого видео и сыграл в нем одного из эксцентричных персонажей (всего в ролике снялись более 30 актеров и моделей разного пола).
– Этот клип – любовное письмо некоторым из моих любимых фотографов, – говорит Лето.
«Stuck» войдет в шестой студийный альбом 30 Seconds To Mars «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day», релиз которого состоится 15 сентября.
Трек-лист альбома «It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day»:
- Stuck
- Life is Beautiful
- Seasons
- Get Up Kid
- Love These Days
- World On Fire
- 7 to 1
- Never Not Love You
- Midnight Prayer
- Lost These Days
- Avalanche
Источник: InterMedia