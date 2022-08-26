4 премьеры в кино: фильм о том, как семья вынуждена сражаться со львом, фильм ужасов, в котором девушка вынуждена выживать, французская комедия для всей семьи и мультфильм о мальчике и куклы-ниндзи

Зверь (2022) 16+

(триллер, приключения, ужасы)

Отец и две его дочери-подростка обнаруживают, что на них охотится огромный лев, намеревающийся доказать, что в Саванне есть только один главный хищник. В главной роли Идрис Эльба.

Приглашение (2022)

(ужасы)

После смерти своей матери и отсутствия других известных родственников Эви проходит тест ДНК… и обнаруживает давно потерянного двоюродного брата, о существовании которого она и не подозревала. Вскоре она оказывается втянутой в кошмар выживания.

Этот новый мир (2021) 13+

(фантастика, комедия)

Абель, Марианн и их 13-летний сын Жозеф живут вместе в Париже. Повседневную жизнь родителей переворачивает новость о том, что сын участвует в грандиозном тайном проекте по спасению планеты. В одной из главных ролей Луи Гаррель.

Ниндзя в клеточку 2 (2021) 0+

(мультфильм, боевик, приключения)

Следуйте за Алексом и Клетчатым ниндзя, которые отправляются в безумную охоту за злодеем Филиппом Эпперминтом, который избежал тюремного заключения в Таиланде.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)