4 премьеры в кино: фильм о том, как семья вынуждена сражаться со львом, фильм ужасов, в котором девушка вынуждена выживать, французская комедия для всей семьи и мультфильм о мальчике и куклы-ниндзи

Зверь (2022) 16+
(триллер, приключения, ужасы)
Отец и две его дочери-подростка обнаруживают, что на них охотится огромный лев, намеревающийся доказать, что в Саванне есть только один главный хищник. В главной роли Идрис Эльба.
Приглашение (2022)
(ужасы)
После смерти своей матери и отсутствия других известных родственников Эви проходит тест ДНК… и обнаруживает давно потерянного двоюродного брата, о существовании которого она и не подозревала. Вскоре она оказывается втянутой в кошмар выживания.
Этот новый мир (2021) 13+
(фантастика, комедия)
Абель, Марианн и их 13-летний сын Жозеф живут вместе в Париже. Повседневную жизнь родителей переворачивает новость о том, что сын участвует в грандиозном тайном проекте по спасению планеты. В одной из главных ролей Луи Гаррель.
Ниндзя в клеточку 2 (2021) 0+
(мультфильм, боевик, приключения)
Следуйте за Алексом и Клетчатым ниндзя, которые отправляются в безумную охоту за злодеем Филиппом Эпперминтом, который избежал тюремного заключения в Таиланде.
Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)