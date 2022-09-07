Aдаптация детской сказки Карло Коллоди о маленьком мальчике Пиноккио, Натали Портман в фильме «Тор: Любовь и гром» и другие главные премьеры недели

Дневник жиголо (сериал, 1 сезон)

(драма) на Netflix с 7 сентября

Парень по вызову вмешивается в семейные дела клиентки и нарушает главное правило своей работы: не влюбляться. С этого момента его жизнь идет под откос.

Пиноккио (фильм)

(мюзикл, фэнтези, приключения) на Disney+ с 8 сентября

Очередная адаптация детской сказки Карло Коллоди о маленьком мальчике Пиноккио, выструганном из дерева, у которого при вранье вырастал нос. В одной из главных ролей Том Хэнкс

Тачки на дороге (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, приключения) на Disney+ с 8 сентября

Молния МакКуин и Мэтр отправляются в увлекательное дорожное путешествие, в котором их ждут как старые, так и новые друзья.

Свадебный сезон (сериал, 1 сезон)

(приключения, комедия, криминал) на Disney+ с 8 сентября



Сериал рассказывает историю Кэти и Стефана, которые влюбляются друг в друга на свадьбе и начинают роман, несмотря на то, что у Кэти уже есть жених. Два месяца спустя на свадьбе Кэти убивают ее нового мужа и всю его семью. Полиция считает, что это сделал Стефан. Стефан считает, что это сделала Кэти. И никто не знает наверняка, какова правда.

Тор: Любовь и гром (фильм)

(фантастика, приключения) на Disney+ с 8 сентября

Джейн Фостер берет на себя обязанности Бога-громовержца и становится обладательницей молота Мьёльнира. В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Кристиан Бэйл и Рассел Кроу.

В капкане (сериал)

(детектив) на Netflix с 8 сентября

Андри и Хинрика расследуют убийство члена секты. Оно связано с борьбой за территорию с бандой байкеров и исчезновением женщины в 2013 году.

Наркосвятые (сериал, 1 сезон)

(криминал, драма, триллер) на Netflix с 9 сентября

Корейский бизнесмен, ведущий дела в Суринаме, вынужден сотрудничать с южнокорейскими спецслужбами, чтобы поймать соотечественника-наркобарона.

Кобра Кай (сериал, 5 сезон)

(боевик, комедия, драма) на Netflix с 9 сентября

В прошлом хулиган, а ныне разорившийся неудачник, Джонни Лоуренс считает, что единственный его шанс вернуться к нормальной жизни — заново открыть школу карате «Кобра Кай».

Конец дороги (фильм)

(драма, детектив, триллер) на Netflix с 9 сентября

Недавно овдовевшая Бренда решает переехать в новый город вместе со своей семьей, чтобы начать новую жизнь. В пустыне Нью-Мексико, отрезанные от внешнего мира, они становятся целью таинственного убийцы.