Актуально семьям с детьми: уточнены положения о выплате пособий по болезни

С 1 ноября этого года не только родители, но и бабушки и дедушки смогут присматривать за внуками и получать пособия по болезни, если из-за вспышки инфекционного заболевания или эпидемии, например гриппа или COVID-19, в образовательном учреждении объявляется режим, ограничивающий распространение инфекции, и дети не могут посещать учебное заведение, – остаются дома.

Такое предложение Министерства социальной защиты и труда одобрил Сейм. Оно будет действовать и в том случае, если экстремальная ситуация или карантин не объявлены.

Если в связи со вспышкой инфекционного заболевания после установления в образовательном учреждении инфекционно-ограничительного режима ребенок не сможет ходить в школу, пособие по болезни смогут получить не только мать ребенка, отец, мачеха, усыновитель, дежурный опекун, попечитель или лицо, временно осуществляющее уход за ребенком, но и бабушка, дедушка ребенка или лицо, временно осуществляющее уход за человеком с ограниченными возможностями.

Уточнен также перечень детей, за которыми можно будет ухаживать на дому и получать пособие по болезни, если в образовательном учреждении установлен режим, ограничивающий распространение инфекции.

Пособие по болезни теперь можно будет получать при уходе за ребенком до 4-го класса включительно или человеком с ограниченными возможностями, пока он учится по программе общего образования или по общеобразовательной программе, адаптированной к его особым образовательным потребностям.

До сих пор пособие по болезни выплачивалось в случае ухода за ребенком, обучающимся по программе дошкольного, предшкольного или начального образования.

Изменения в законодательных актах вступят в силу 1 ноября 2022 года.

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