Социальная информация

Актуально семьям с детьми: уточнены положения о выплате пособий по болезни

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

С 1 ноября этого года не только родители, но и бабушки и дедушки смогут присматривать за внуками и получать пособия по болезни, если из-за вспышки инфекционного заболевания или эпидемии, например гриппа или COVID-19, в образовательном учреждении объявляется режим, ограничивающий распространение инфекции, и дети не могут посещать учебное заведение, – остаются дома.

Актуально семьям с детьми: уточнены положения о выплате пособий по болезни

Актуально семьям с детьми: уточнены положения о выплате пособий по болезни

Такое предложение Министерства социальной защиты и труда одобрил Сейм. Оно будет действовать и в том случае, если экстремальная ситуация или карантин не объявлены.

Если в связи со вспышкой инфекционного заболевания после установления в образовательном учреждении инфекционно-ограничительного режима ребенок не сможет ходить в школу, пособие по болезни смогут получить не только мать ребенка, отец, мачеха, усыновитель, дежурный опекун, попечитель или лицо, временно осуществляющее уход за ребенком, но и бабушка, дедушка ребенка или лицо, временно осуществляющее уход за человеком с ограниченными возможностями.

Уточнен также перечень детей, за которыми можно будет ухаживать на дому и получать пособие по болезни, если в образовательном учреждении установлен режим, ограничивающий распространение инфекции.

Пособие по болезни теперь можно будет получать при уходе за ребенком до 4-го класса включительно или человеком с ограниченными возможностями, пока он учится по программе общего образования или по общеобразовательной программе, адаптированной к его особым образовательным потребностям.

До сих пор пособие по болезни выплачивалось в случае ухода за ребенком, обучающимся по программе дошкольного, предшкольного или начального образования.

Изменения в законодательных актах вступят в силу 1 ноября 2022 года.

Источник

Tags:

Похожее

Компенсация расходов на отопление: кому она положена и куда обращаться?

Компенсация расходов на отопление: кому она положена и куда обращаться?

Автор Анжелика Орлёнок
Науседа: цена на электроэнергию должна быть ​​на уровне 24 центов

Науседа: цена на электроэнергию должна быть ​​на уровне 24 центов

Автор Анжелика Орлёнок
1 сентября: свободные полдня или свободный день? Кто поведет ребенка в школу?

1 сентября: свободные полдня или свободный день? Кто поведет ребенка в школу?

Автор Анжелика Орлёнок
Корзина самых дешевых продуктов питания подорожала на 1,5%

Корзина самых дешевых продуктов питания подорожала на 1,5%

Автор Анжелика Орлёнок
Продовольственная помощь малоимущим в августе. Куда обращаться?

Продовольственная помощь малоимущим в августе. Куда обращаться?

Автор Анжелика Орлёнок
Причины скачка цен на электричество и ближайшие перспективы

Причины скачка цен на электричество и ближайшие перспективы

Автор RADIO•R
Заявления на бесплатное питание в школах принимаются уже сейчас

Заявления на бесплатное питание в школах принимаются уже сейчас

Автор Анжелика Орлёнок
Вступили в силу изменения, важные для родителей маленьких детей

Вступили в силу изменения, важные для родителей маленьких детей

Автор Анжелика Орлёнок
С августа меняются правила трудоустройства иностранцев

С августа меняются правила трудоустройства иностранцев

Автор RADIO•R