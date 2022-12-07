Звёзды

Ана де Армас возглавила ежегодный рейтинг кинозвезд IMDb

Автор Эвелина Никанорова
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Интернет-кинопортал IMDb обнародовал список из 10 главных кинозвезд 2022 года.

Рейтинг был рассчитан путем наблюдения за тем, какие звезды неизменно занимают самые высокие места в диаграмме IMDbPro STARmeter на протяжении 12 месяцев. Рейтинг IMDbPro STARmeter крупнейшей в мире информационной базы о кино основан на фактических просмотрах страниц более чем 200 миллионами посетителей сайта в месяц.

Ана де Армас возглавила ежегодный рейтинг кинозвезд IMDb

Ана де Армас

Первое место заняла Ана де Армас, в основном, благодаря ее новому фильму «Блондинка», где актриса сыграла Мэрилин Монро. Картина режиссера Эндрю Доминика вызвала неоднозначную реакцию публики и прессы и стала одним из самых обсуждаемых кинопроектов года.

Ана де Армас возглавила ежегодный рейтинг кинозвезд IMDb

Эмма Д’Арси

На второй строчке оказалась Эмма Д’Арси – одна из главных звезд нового фэнтези-хита HBO «Дом Дракона», а на третьем – ее коллега по проекту Милли Олкок.

Ана де Армас возглавила ежегодный рейтинг кинозвезд IMDb

 Милли Олкок

Далее следуют в порядке убывания Джозеф Куинн (снявшийся в роли Эдди Мансона в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела»), Джулия Гарнер (звезда «Озарка» и мини-сериала «Изобретая Анну»), Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Энола Холмс»), Остин Батлер (исполнитель главной роли в фильме «Элвис» База Лурмана), Лили Джеймс («Томми и Пэм»), Зои Кравиц (снявшаяся в роли Женщины-Кошки в новом «Бэтмане» Мэтта Ривза) и Джейми Кэмпбелл Бауэр (сыгравший чудовище Векну в четвертом сезоне «Очень странных дел»).

Источник: InterMedia

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