Музыкальная новинка

Anna Asti обрастает броней «Ночью на кухне»

Автор Эвелина Никанорова
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Anna Asti представила новый сингл «Ночью на кухне». По словам певицы, эта песня поможет преодолеть одиночество.

— Всех нас когда-то что-то очень больно ранило, но когда это повторяется, ты понемногу обрастаешь броней, — рассказала Anna Asti о новинке в своих соцсетях. — И уже нельзя ударить так больно, и ты чувствуешь, как становится безразлично, как начинаешь ценить себя уже совсем иначе, и как обесценивается то, что когда-то казалось важным. На место важного становимся мы сами. И вот, «Ночью на кухне» ты теперь не будешь в одиночестве, с тобой будет эта песня, с тобой буду я, и твоя сила, ты встанешь и пойдёшь дальше. Ведь все, что не убивает, делает нас… Сильнее, и Злее…Злее…Злее…

Саундпродюсером нового трека стал певец и композитор Дима Лорен, над сведением работал Роман Калашников.

Источник: InterMedia

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