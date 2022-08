Arctic Monkeys анонсировали релиз своего седьмого студийного альбома «The Car» 21 октября 2022 года.

В пластинку войдут песни «I Ain’t Quite Where I Think I Am» и «There’d Better Be a Mirrorball», которые британский коллектив впервые исполнил на швейцарском фестивале Zurich Openair 23 августа 2022 года. Всего в трек-листе альбома будет 10 композиций.

Источник: InterMedia