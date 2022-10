Группа Arctic Monkeys выпустила новый сингл и клип «Body Paint». Ролик был снят режиссером Бруком Линдером в Лондоне и Миссури.

Эта песня, как и ранее вышедшие «I Ain’t Quite Where I Think I Am» и «There’d Better Be a Mirrorball», войдут в новый альбома коллектива «The Car», который будет издан 21 октября на лейбле Domino.

Источник: InterMedia