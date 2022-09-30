Музыкальная новинка

Эд Ширан подружился с покемонами

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Эд Ширан выпустил новый сингл и клип «Celestial».

В ролике, совмещающем живые съемки и анимацию, британский музыкант проводит время в компании разных покемонов, которые помогают ему готовить завтрак, тушить пожар, перемещаться по воздуху и воде, а также записывать песни в студии.

— Я начал с карточек покемонов, когда повальное увлечение охватило начальную школу, а мне было лет семь, затем по телевидению показывали телешоу, поэтому я пытался каждую неделю записывать его на одну и ту же видеокассету, — рассказал Эд в соцсетях накануне релиза.- После этого мы с братом по очереди играли в Game Boy, а собственную игру с желтым покемоном я получил на свой 8-й день рождения. И вот мне 31 год, у меня все тот же цвет Game Boy и я до сих пор играю в покемонов на дальних рейсах. Я действительно очень люблю их.

Источник: InterMedia

 

 

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