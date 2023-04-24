Артем Качер и Севиль переживают расставание в клипе «Один из двух»

В ролике, который снял режиссер Юджин, показана история пары, недавно пережившей расставание. Герой Артема Качера просматривает на экране видеокамеры кадры былой любви и вспоминает их ссору, которая произошла в подземном паркинге. Героиня Севиль переживает расставание, сидя в ванной.

– Эта песня ждала своего выхода больше двух лет, – говорит Артем Качер. – Наверное каждый сталкивался с тем, о чем мы вам рассказали. Берегите друг друга, ведь без эмоций в этой жизни все очень пресно и в черно-белых цветах…