Артур Пирожков показал историю любви с самого детства в «Клеимся»

Александр Ревва выпустил в свет композицию «Клеимся» своего музыкального альтер-эго Артура Пирожкова. Также в сети был представлен видеоклип на «Клеимся», в котором артист предстал в непривычном зрителю амплуа романтического героя.

По словам создателей клипа, это прослеживается не только в музыкальном прочтении, но и в видеоряде.

– Эта история любви родом из детства, в которой показываются маленькие мальчик и девочка, которые склеились еще в детстве и идут по жизни рука об руку, – говорится в аннотации к видео. – Музыкальное сопровождение передает настроение видео и подчеркивает каждый момент, который мы видим на экране. Все эти моменты сводятся к тому, что зритель смотрит на их жизнь, как на короткий, романтический фильм. Вместе с главными героями мы проживаем их повседневную жизнь, где они постоянно вместе и по-прежнему ведут себя как те маленькие мальчик и девочка, встретившиеся когда-то давно в парке, с присущей им легкостью и озорством.

В конце клипа мы видео у главных героев, которые когда-то были мальчиком и девочкой, появляются свои дети – две дочки.

Источник: InterMedia