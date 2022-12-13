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«Банши Инишерина» и «Начальная школа «Эбботт» лидируют в номинациях «Золотого глобуса»

Автор Эвелина Никанорова
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Объявлены номинанты на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

В кинономинациях лидером по числу упоминаний стал фильм «Банши Инишерина», претендующий на восемь наград, а на втором месте «Всё везде и сразу» (шесть номинаций), третье разделили «Вавилон» и «Фабельманы» (по пять).

На звание лучшего фильма/драмы претендуют «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Фабельманы», «Тар» и «Топ Ган: Маверик», лучшей комедии – «Вавилон», «Банши Инишерина», «Всё везде и сразу», «Достать ножи 2: Стеклянная луковица» и «Треугольник печали», лучшего фильма на иностранном языке – «На Западном фронте без перемен», «Аргентина, 1985», «Близко», «Решение уйти» и «RRR: Рядом ревет революция».

В телевизионных номинациях лидирует сериал «Начальная школа «Эбботт» (пять упоминаний), по четыре у «Короны», «Монстра: История Джеффри Дамера», «Убийств в одном здании», «Белого лотоса» и «Пэм и Томми».

В номинации лучший драматический сериал заявлены «Лучше звоните Солу», «Корона», «Дом Дракона», «Озарк» и «Дом с прислугой», музыкальный и комедийный сериал – «Начальная школа «Эбботт», «Медведь», «Хитрости», «Убийства в одном здании» и «Уэнсдей», мини-сериал – «Черная птица», «Монстр: История Джеффри Дамера», «Выбывшая», «Пэм и Томми» и «Белый лотос».

80-я церемония вручения «Золотых глобусов» состоится 10 января 2023 года в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния, и будет (после годичного перерыва) транслироваться в прямом эфире.

Источник: InterMedia

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