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Барбадос хочет призвать Бенедикта Камбербэтча к ответу за предков рабовладельцев

Автор Эвелина Никанорова
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Барбадос может потребовать от семьи британского актера Бенедикта Камбербэтча компенсацию за рабство.

В 2021 году страна вышла из британской монархии и была провозглашена республикой. А в 2022-м Барбадос инициировал процедуры возмещения ущерба от потомков рабовладельцев.

Барбадос хочет призвать Бенедикта Камбербэтча к ответу за предков рабовладельцев

Бенедикт Камбербэтч

Прадед Камбербэтча в седьмом колене купил плантацию Клеланд на острове в 1728 году и передавал ее по наследству до 1834 года, когда на Барбадосе было отменено рабство. Сообщается, что на этой плантации эксплуатировались 250 рабов, и она стала основой состояния семьи Камбербэтчей. Актер в курсе своей семейной истории и даже говорил в интервью 2007 года, что его мать убеждала его продолжить свою карьеру под псевдонимом специально, чтобы избежать выплаты репараций. Бенедикт также рассказал, что взялся за роли в фильмах «12 лет рабства» и «Удивительная легкость», потому что ему было жаль, что его предки были вовлечены в работорговлю.

Как сообщает Daily Telegraph, процесс находится пока на самой ранней стадии. Никаких официальных запросов к семье Камбербэтчей публично не поступало, но правительство Барбадоса может потребовать возмещения ущерба в ближайшем будущем.

— Всех потомков белых плантаторов, извлекших выгоду из работорговли, следует попросить выплатить репарации, — заявил генеральный секретарь Карибского движения за мир и интеграцию Дэвид Денни. — Включая семью Камбербэтчей.

Барбадос хочет призвать Бенедикта Камбербэтча к ответу за предков рабовладельцев

Барбадос на карте

Барбадос начал с требования репараций со стороны члена парламента Ричарда Дракса. Он до сих пор владеет крупнейшей плантацией острова Дракс Холл. Это единственная плантация, оставшаяся во владении первоначальной семьи рабовладельцев, и правительство просит передать землю Барбадосу. Если Дракс откажется, страна будет добиваться компенсации через международный арбитражный суд.

Источник: InterMedia

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