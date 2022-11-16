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Бейонсе установила рекорд в номинациях «Грэмми»

Автор Эвелина Никанорова
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Объявлены номинанты на премию Американской Академии звукозаписи «Грэмми».

Бейонсе установила рекорд в номинациях «Грэмми»

Лидером по числу номинаций стала Бейонсе, которая претендует на девять наград, и она уже поставила рекорд как артист с наибольшим числом номинаций в истории премии — 87. Ранее «пальму первенства» удерживал ее муж Джей Зи.

Восемь упоминаний у Кендрика Ламара, по семь получили Адель и Брэнди Карлайл, по шесть — Мэри Джей Блайдж, Гарри Стайлз, DJ Khaled, Future, The-Dream.

Ранее Академия звукозаписи объявила о пяти новых категориях, которые будут присуждаться на церемонии 2023 года, в том числе в категориях «Автор песен года (неклассический)» и «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа». Кроме того, будет вручена новая награда Special Merit Award за лучшую песню для социальных изменений.

65-я церемония вручения «Грэмми» состоится 5 февраля на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Источник: InterMedia

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