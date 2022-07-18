«Бивис и Баттхед» возвращаются на телевидение в новых сериях

Первый трейлер нового сезона сериала «Бивис и Баттхед» представил видеосервис Paramount+.

— Культовое анимационный дуэт Бивиса и Баттхеда вернется — и станет еще более тупым, чем когда-либо! – сообщается в анонсе. — Поп-культурные феномены 90-х, озвученные создателем Майком Джаджем, призваны разрушать здравый смысл, мучить друг друга и демонстрировать самую глупую комедию, какую можно вообразить.

Трейлер подтверждает всё сказанное: не повзрослевшие и не поумневшие герои продолжают учиться в школе, устраивать разнообразные каверзы, попадать в нелепые ситуации и глупо шутить.

Премьера новых серий состоится 4 августа на Paramount+, который теперь является домом для мультфильма 1996 года «Бивис и Баттхед уделывают Америку», а также обновленных версий оригинальных эпизодов телешоу с полными версиями музыкальных клипов, которые смотрят друзья.

Источник: InterMedia