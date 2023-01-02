Брайан Мэй стал рыцарем Британской империи

Король Великобритании Карл III обнародовал 31 декабря 2022 года традиционный предновогодний список награжденных орденами Британской империи.

Среди представленных к главным государственным наградам — гитарист группы Queen Брайан Мэй, удостоенный титула рыцаря Большого креста за заслуги перед музыкой и благотворительностью. Дамой Большого креста станет 91-летняя актриса Вирджиния Маккенна («Рожденная свободной», «Золотые годы»).

92-летний британский модельер Мэри Куант, уже носящая звание дамы, получит Орден кавалеров почёта — престижную награду, присуждаемую тем, кто внес многолетний вклад в искусство, науку, медицину. Среди награжденных им всего 65 человек, включая сэра Пола Маккартни и сэра Элтона Джона.

Актеры Стивен Грэм («Точка кипения», «Острые козырьки») и Дэвид Хэрвуд («Родина») получат звания офицеров Британской империи, комик Фрэнк Скиннер («Доктор Кто») и актриса Рэйчел Райли («Обратный отсчет») – кавалеров.

Церемонии награждения пройдут в 2023 году.

Источник: InterMedia