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Брайан Мэй стал рыцарем Британской империи

Автор Эвелина Никанорова
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Король Великобритании Карл III обнародовал 31 декабря 2022 года традиционный предновогодний список награжденных орденами Британской империи.

Брайан Мэй стал рыцарем Британской империи

Брайан Мэй

Среди представленных к главным государственным наградам — гитарист группы Queen Брайан Мэй, удостоенный титула рыцаря Большого креста за заслуги перед музыкой и благотворительностью. Дамой Большого креста станет 91-летняя актриса Вирджиния Маккенна («Рожденная свободной», «Золотые годы»).

Брайан Мэй стал рыцарем Британской империи

Мэри Куант, 1965

92-летний британский модельер Мэри Куант, уже носящая звание дамы, получит Орден кавалеров почёта — престижную награду, присуждаемую тем, кто внес многолетний вклад в искусство, науку, медицину. Среди награжденных им всего 65 человек, включая сэра Пола Маккартни и сэра Элтона Джона.

Брайан Мэй стал рыцарем Британской империи

Элтон Джон

Актеры Стивен Грэм («Точка кипения», «Острые козырьки») и Дэвид Хэрвуд («Родина») получат звания офицеров Британской империи, комик Фрэнк Скиннер («Доктор Кто») и актриса Рэйчел Райли («Обратный отсчет») – кавалеров.

Церемонии награждения пройдут в 2023 году.

Источник: InterMedia

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