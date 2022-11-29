Брэд Питт и Марго Робби диктуют свои правила Голливуду в трейлере «Вавилона»

Новый трейлер фильма «Вавилон» Дэмьена Шазелла обнародовала кинокомпания Paramount Pictures.

Действие картины происходит в Голливуде «переходного периода»: от немного к звуковому кино. В центре сюжета одна из главных звезд немого кинематографа Джек Конрад (Брэд Питт) и амбициозная восходящая звезда со взрывным характером Нелли Ларой (Марго Робби), оба они хотят диктовать свои правила в этом бизнесе. Вся история рассказывается глазами скромного работника индустрии Мэнни Торреса (Диего Калва). Фильм, который режиссер уже назвал «самым масштабным своим проектом», отправит зрителей и на съемочную площадку, и за кулисы с их интригами и безудержным весельем времен дикого «золотого века» Голливуда.

Других персонажей (как реальных, так и вымышленных) сыграли Тоби Магуайр, Джин Смарт, Оливия Уайлд, Спайк Джонс, Фиби Тонкин, Макс Мингелла, Фли, Самара Уивинг, Кэтрин Уотерстон, Рори Сковел, Лукас Хаас, Эрик Робертс, П. Дж. Бирн, Дэймон Гаптон, Джован Адепо, Ли Джун Ли, Фли.

Фильм выйдет в ограниченный американский прокат 25 декабря 2022 года, а в широкий — 6 января 2023-го.

Источник: InterMedia