Что посмотреть

Брэд Питт и Марго Робби диктуют свои правила Голливуду в трейлере «Вавилона»

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Новый трейлер фильма «Вавилон» Дэмьена Шазелла обнародовала кинокомпания Paramount Pictures.

Действие картины происходит в Голливуде «переходного периода»: от немного к звуковому кино. В центре сюжета одна из главных звезд немого кинематографа Джек Конрад (Брэд Питт) и амбициозная восходящая звезда со взрывным характером Нелли Ларой (Марго Робби), оба они хотят диктовать свои правила в этом бизнесе. Вся история рассказывается глазами скромного работника индустрии Мэнни Торреса (Диего Калва). Фильм, который режиссер уже назвал «самым масштабным своим проектом», отправит зрителей и на съемочную площадку, и за кулисы с их интригами и безудержным весельем времен дикого «золотого века» Голливуда.

Других персонажей (как реальных, так и вымышленных) сыграли Тоби Магуайр, Джин Смарт, Оливия Уайлд, Спайк Джонс, Фиби Тонкин, Макс Мингелла, Фли, Самара Уивинг, Кэтрин Уотерстон, Рори Сковел, Лукас Хаас, Эрик Робертс, П. Дж. Бирн, Дэймон Гаптон, Джован Адепо, Ли Джун Ли, Фли.

Фильм выйдет в ограниченный американский прокат 25 декабря 2022 года, а в широкий — 6 января 2023-го.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

«Всё везде и сразу» стал фильмом года на Gotham Awards 2022

«Всё везде и сразу» стал фильмом года на Gotham Awards 2022

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: мелодрама о каннибалах, литовская драма о похоронах, военный боевик о лётчиках и новый мультфильм от Диснея

Премьеры в кино: мелодрама о каннибалах, литовская драма о похоронах, военный боевик о лётчиках и новый мультфильм от Диснея

Автор Гинтарас Зукас
Девушка противостоит странному преступному миру в трейлере сериала «Ковбой из Копенгагена»

Девушка противостоит странному преступному миру в трейлере сериала «Ковбой из Копенгагена»

Автор Эвелина Никанорова
Документалка «Спокойной ночи, Оппи» об истории марсохода Opportunity, 3 сезон мистического сериала «Кровь и вода» и другие главные премьеры недели

Документалка «Спокойной ночи, Оппи» об истории марсохода Opportunity, 3 сезон мистического сериала «Кровь и вода» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
«Белфаст» и «На Западном фронте без перемен» получили первые награды европейского «Оскара»

«Белфаст» и «На Западном фронте без перемен» получили первые награды европейского «Оскара»

Автор Эвелина Никанорова
Трейлер «Стихии»: частицы огня и воды сталкиваются в метро

Трейлер «Стихии»: частицы огня и воды сталкиваются в метро

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: литовская комедия о разводе, режиссерский дебют Рассела Кроу, триллер о ресторане, документальный фильм для семейного просмотра и фильм об освобождении Клайпеды

Премьеры в кино: литовская комедия о разводе, режиссерский дебют Рассела Кроу, триллер о ресторане, документальный фильм для семейного просмотра и фильм об освобождении Клайпеды

Автор Гинтарас Зукас
«Дневники принцессы 3» снимет Disney

«Дневники принцессы 3» снимет Disney

Автор Эвелина Никанорова
Перезапуск детского шоу «Телепузики», история рекламной акции Pepsi и другие главные премьеры недели

Перезапуск детского шоу «Телепузики», история рекламной акции Pepsi и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас