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Брэд Питт выплатит жильцам разрушенных ураганом домов 20,5 млн долларов

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Суд обязал Фонд Брэда Питта выплатить 20,5 млн долларов жителям домов, построенных им для людей, пострадавших в результате урагана «Катрина» в 2005 году.

Брэд Питт выплатит жильцам разрушенных ураганом домов 20,5 млн долларов

Брэд Питт

Пять лет назад организация построила 150 домов в Луизиане, но сделала это с нарушениями: жилые помещения быстро покрылись плесенью, крыши начали протекать, а дверные проемы перекосились.

В результате разбирательств фонд Питта обязали выплатить 107 жильцам по 25 тыс. долларов, а оставшиеся деньги распределить между владельцами тех домов, которые были испорчены больше других.

Источник: InterMedia

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