Брэд Питт выплатит жильцам разрушенных ураганом домов 20,5 млн долларов

Суд обязал Фонд Брэда Питта выплатить 20,5 млн долларов жителям домов, построенных им для людей, пострадавших в результате урагана «Катрина» в 2005 году.

Пять лет назад организация построила 150 домов в Луизиане, но сделала это с нарушениями: жилые помещения быстро покрылись плесенью, крыши начали протекать, а дверные проемы перекосились.

В результате разбирательств фонд Питта обязали выплатить 107 жильцам по 25 тыс. долларов, а оставшиеся деньги распределить между владельцами тех домов, которые были испорчены больше других.

Источник: InterMedia