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Чарли Пут записал альбом имени себя

Автор Эвелина Никанорова
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Чарли Пут выпустил альбом «Charlie». В пластинку вошли 12 песен, в том числе вышедшие ранее сингл «Light Switch» и дуэт с Чоном Куком из BTS «Left and Right».

В недавнем интервью Billboard певец рассказал, почему решил назвать этот конкретный альбом своим именем.

— Может быть, это немного клише для артиста — сидеть на этом белом диване и говорить: «О, это моя самая личная работа!», — признался он. — Но для меня это именно так. И обложка альбома говорит сама за себя: на ней нарисованы все эти маленькие мысли и ноты, исходящие из моей головы.

В день релиза состоялась премьера клипа на песню Loser — пародии на вестерн, в которой неуклюжий герой Чарли Пута пытается стать настоящим ковбоем.

Источник: InterMedia

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