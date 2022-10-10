Чарли Пут записал альбом имени себя

Чарли Пут выпустил альбом «Charlie». В пластинку вошли 12 песен, в том числе вышедшие ранее сингл «Light Switch» и дуэт с Чоном Куком из BTS «Left and Right».
В недавнем интервью Billboard певец рассказал, почему решил назвать этот конкретный альбом своим именем.
— Может быть, это немного клише для артиста — сидеть на этом белом диване и говорить: «О, это моя самая личная работа!», — признался он. — Но для меня это именно так. И обложка альбома говорит сама за себя: на ней нарисованы все эти маленькие мысли и ноты, исходящие из моей головы.
В день релиза состоялась премьера клипа на песню Loser — пародии на вестерн, в которой неуклюжий герой Чарли Пута пытается стать настоящим ковбоем.
Источник: InterMedia