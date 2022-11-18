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Частицы огня и воды сталкиваются в метро в трейлере «Стихий»

Автор Эвелина Никанорова
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Тизер-трейлер анимационного фильма «Стихии» (Elemental) представила студия Pixar.

Действие нового детища Disney/Pixar происходит в Городе Элементов, где вместе сосуществуют частицы огня, воды, земли и воздуха.

В центе сюжета двое — жесткая, умная и вспыльчивая молодая женщин Эмбер (представляющая стихию огня) и веселый, жизнерадостный и плывущий по течению парень по имени Уэйд (стихия воды). Их неожиданная встреча и отношения бросают вызов ее представлениям о мире, в котором они живут. В ролике показан тот самый момент их знакомства в метро, где также можно увидеть множество других необычных пассажиров.

Режиссером мультфильма стал Питер Сон («Хороший динозавр»), продюсером — Дениз Рим, а главных героев озвучили Леа Льюис и Мамуду Ати.

«Стихии» выйдут в мировой прокат 16 июня 2023 года.

Источник: InterMedia

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