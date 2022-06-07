«Человек-паук: Нет пути домой» — фильм года по версии MTV

Состоялась ежегодная церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards.
Награду в номинации «Лучший фильм года» получила кинолента «Человек-паук: Нет пути домой». За звание лучшего фильма также боролись «Дюна», «Крик», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Проект Адам», «Бэтмен».
Звезда «Человека-паука» Том Холланд также получил награду в категории «Лучшая роль в кино».
Лучшим сериалом стало телешоу «Эйфория», а его звезда Зендея получила награду за лучшую роль в сериале.
Райан Рейнольдс получил награду за лучшую комедийную роль в фильме «Главный герой».
Лучшим киногероем стал персонаж Скарлетт Йоханссон в фильме «Черная вдова». Лучшим кинозлодеем – Дэниэл Рэдклифф («Затерянный город»). А награду за лучшую команду получил актерский состав «Локи» – Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон.
В этом году MTV также добавили две новые категории: «Лучшая песня» и «Here for the Hookup». Обладателем премии за лучшую песню стала Дженнифер Лопес («On My Way (Merry Me)»), а в номинации «Here for the Hookup» – телешоу «Эйфория».
Джей Ло также стала обладательницей спецнаграды «Поколение», а Джек Блэк стал обладателем премии в номинации «Гений комедии».
Церемония вручения наград прошла в Санта-Монике, штат Калифорния. Это была 30-я церемония вручения наград MTV и пятая церемония вручения наград MTV для телевидения.
Полный список лауреатов MTV Movie & TV Awards
Основные награды:
Лучший фильм: «Человек-паук: Нет пути домой»;
Лучшее тв-шоу: «Эйфория»;
Лучшая роль в фильме: Том Холланд – «Человек-паук: Нет пути домой»;
Лучшее выступление в тв-шоу: Зендея – «Эйфория»;
Лучший герой: Скарлетт Йоханссон – «Черная вдова»;
Лучший злодей: Дэниел Рэдклифф «Затерянный город»;
Лучший поцелуй: Пупи и змея – «Чудаки навсегда»;
Лучшая комедийная роль: Райан Рейнольдс – «Главный герой»;
Прорывной перформанс: Софи Ди Мартино – «Локи»;
Лучший бой: Кэсси против Мэдди – «Эйфория»;
Самый пугающий перформанс: Дженна Ортега – «Крик»;
Лучшая команда: Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино и Оуэн Уилсон – «Локи»;
Лучшие постельные сцены: «Эйфория»;
Лучшая песня: Дженнифер Лопес – On My Way («Первый встречный»);
Награда поколения: Дженнифер Лопес;
Премия «Комедийный гений»: Джек Блэк.
Источник: InterMedia