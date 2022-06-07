Звёзды Что посмотреть

«Человек-паук: Нет пути домой» — фильм года по версии MTV

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Состоялась ежегодная церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards.

Награду в номинации «Лучший фильм года» получила кинолента «Человек-паук: Нет пути домой». За звание лучшего фильма также боролись «Дюна», «Крик», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Проект Адам», «Бэтмен».

Звезда «Человека-паука» Том Холланд также получил награду в категории «Лучшая роль в кино».

Лучшим сериалом стало телешоу «Эйфория», а его звезда Зендея получила награду за лучшую роль в сериале.

Райан Рейнольдс получил награду за лучшую комедийную роль в фильме «Главный герой».

Лучшим киногероем стал персонаж Скарлетт Йоханссон в фильме «Черная вдова». Лучшим кинозлодеем – Дэниэл Рэдклифф («Затерянный город»). А награду за лучшую команду получил актерский состав «Локи» – Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон.

В этом году MTV также добавили две новые категории: «Лучшая песня» и «Here for the Hookup». Обладателем премии за лучшую песню стала Дженнифер Лопес («On My Way (Merry Me)»), а в номинации «Here for the Hookup» – телешоу «Эйфория».

Джей Ло также стала обладательницей спецнаграды «Поколение», а Джек Блэк стал обладателем премии в номинации «Гений комедии».

Церемония вручения наград прошла в Санта-Монике, штат Калифорния. Это была 30-я церемония вручения наград MTV и пятая церемония вручения наград MTV для телевидения.

Полный список лауреатов MTV Movie & TV Awards

Основные награды:

Лучший фильм: «Человек-паук: Нет пути домой»;
Лучшее тв-шоу: «Эйфория»;
Лучшая роль в фильме: Том Холланд – «Человек-паук: Нет пути домой»;
Лучшее выступление в тв-шоу: Зендея – «Эйфория»;
Лучший герой: Скарлетт Йоханссон – «Черная вдова»;
Лучший злодей: Дэниел Рэдклифф «Затерянный город»;
Лучший поцелуй: Пупи и змея – «Чудаки навсегда»;
Лучшая комедийная роль: Райан Рейнольдс – «Главный герой»;
Прорывной перформанс: Софи Ди Мартино – «Локи»;
Лучший бой: Кэсси против Мэдди – «Эйфория»;
Самый пугающий перформанс: Дженна Ортега – «Крик»;
Лучшая команда: Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино и Оуэн Уилсон – «Локи»;
Лучшие постельные сцены: «Эйфория»;
Лучшая песня: Дженнифер Лопес – On My Way («Первый встречный»);
Награда поколения: Дженнифер Лопес;
Премия «Комедийный гений»: Джек Блэк.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Миньоны пытаются посадить самолет в новом трейлере «Грювитации»

Миньоны пытаются посадить самолет в новом трейлере «Грювитации»

Автор Эвелина Никанорова
Queen выпустит неизвестную песню с вокалом Фредди Меркьюри

Queen выпустит неизвестную песню с вокалом Фредди Меркьюри

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 03 июня) &#8211; мультфильм о псе Мармадюке, который становится источником проблемы для обычной семьи и новое приключение муми-троллей из сказок Туве Янссон

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 03 июня) – мультфильм о псе Мармадюке, который становится источником проблемы для обычной семьи и новое приключение муми-троллей из сказок Туве Янссон

Автор Гинтарас Зукас
Дрейк займется поиском пропавшего флота Марко Поло в сиквеле «Анчартеда»

Дрейк займется поиском пропавшего флота Марко Поло в сиквеле «Анчартеда»

Автор Эвелина Никанорова
Шеф-повар Рэйф Файнс пугает Аню Тейлор-Джой своим «Меню»

Шеф-повар Рэйф Файнс пугает Аню Тейлор-Джой своим «Меню»

Автор Эвелина Никанорова
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Автор Эвелина Никанорова
Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Продолжение датского сериала «Правительство», третий сезон «Пацанов» и другие новинки в онлайне

Автор Гинтарас Зукас
Том Хэнкс загадывает желание в трейлере «Пиноккио»

Том Хэнкс загадывает желание в трейлере «Пиноккио»

Автор Эвелина Никанорова
Назван самый популярный исполнитель первой половины 2022 года в США

Назван самый популярный исполнитель первой половины 2022 года в США

Автор Эвелина Никанорова