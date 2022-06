«Человек-паук: Нет пути домой» — фильм года по версии MTV

Состоялась ежегодная церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards.

Награду в номинации «Лучший фильм года» получила кинолента «Человек-паук: Нет пути домой». За звание лучшего фильма также боролись «Дюна», «Крик», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Проект Адам», «Бэтмен».

Звезда «Человека-паука» Том Холланд также получил награду в категории «Лучшая роль в кино».

Лучшим сериалом стало телешоу «Эйфория», а его звезда Зендея получила награду за лучшую роль в сериале.

Райан Рейнольдс получил награду за лучшую комедийную роль в фильме «Главный герой».

Лучшим киногероем стал персонаж Скарлетт Йоханссон в фильме «Черная вдова». Лучшим кинозлодеем – Дэниэл Рэдклифф («Затерянный город»). А награду за лучшую команду получил актерский состав «Локи» – Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон.

В этом году MTV также добавили две новые категории: «Лучшая песня» и «Here for the Hookup». Обладателем премии за лучшую песню стала Дженнифер Лопес («On My Way (Merry Me)»), а в номинации «Here for the Hookup» – телешоу «Эйфория».

Джей Ло также стала обладательницей спецнаграды «Поколение», а Джек Блэк стал обладателем премии в номинации «Гений комедии».

Церемония вручения наград прошла в Санта-Монике, штат Калифорния. Это была 30-я церемония вручения наград MTV и пятая церемония вручения наград MTV для телевидения.

Полный список лауреатов MTV Movie & TV Awards

Основные награды:

Лучший фильм: «Человек-паук: Нет пути домой»;

Лучшее тв-шоу: «Эйфория»;

Лучшая роль в фильме: Том Холланд – «Человек-паук: Нет пути домой»;

Лучшее выступление в тв-шоу: Зендея – «Эйфория»;

Лучший герой: Скарлетт Йоханссон – «Черная вдова»;

Лучший злодей: Дэниел Рэдклифф «Затерянный город»;

Лучший поцелуй: Пупи и змея – «Чудаки навсегда»;

Лучшая комедийная роль: Райан Рейнольдс – «Главный герой»;

Прорывной перформанс: Софи Ди Мартино – «Локи»;

Лучший бой: Кэсси против Мэдди – «Эйфория»;

Самый пугающий перформанс: Дженна Ортега – «Крик»;

Лучшая команда: Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино и Оуэн Уилсон – «Локи»;

Лучшие постельные сцены: «Эйфория»;

Лучшая песня: Дженнифер Лопес – On My Way («Первый встречный»);

Награда поколения: Дженнифер Лопес;

Премия «Комедийный гений»: Джек Блэк.

Источник: InterMedia