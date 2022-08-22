Dabro поддержали близких синглом «Мне не страшно»

— Каждый знает, как важно ощущать поддержку близкого человека на разных этапах жизненного пути, — говорится в аннотации к синглу. — Группа Dabro для многих стала не только примером талантливых и самобытных музыкантов, но и родных братьев с крепкой связью и дружбой, когда один всегда поймёт и поддержит другого. Песня «Мне не страшно» пропитана этими чувствами и жизненным опытом. Каждое слово прожито и взвешено, ведь пройдено вместе немало.