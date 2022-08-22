Музыкальная новинка

Dabro поддержали близких синглом «Мне не страшно»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Группа Dabro представила новый сингл «Мне не страшно». По словам представителей коллектива, песня посвящена поддержке близких.

Dabro поддержали близких синглом «Мне не страшно»

— Каждый знает, как важно ощущать поддержку близкого человека на разных этапах жизненного пути, — говорится в аннотации к синглу. — Группа Dabro для многих стала не только примером талантливых и самобытных музыкантов, но и родных братьев с крепкой связью и дружбой, когда один всегда поймёт и поддержит другого. Песня «Мне не страшно» пропитана этими чувствами и жизненным опытом. Каждое слово прожито и взвешено, ведь пройдено вместе немало.

Источник: InterMedia

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