Деми Ловато вернулась к року на восьмом студийном альбоме

Деми Ловато выпустила восьмой студийный альбом «Holy Fvck», который является своего рода возвращением исполнительницы к рок-стилю.

В работе над пластинкой были замечены также Royal & the Serpent, Yungblud, Dead Sara, Уоррен «Оук» Фелдер, Майкл Поллак.

– Тем, что изменило мое направление в музыке, стала песня Келли Кларксон «Since You’ve Been Gone». Я долго наблюдала, как артистка менялась, двигалась от соул-попа в стиле R&B к поп-року, и однажды подумала: «Подождите, это как раз то, что я и сама хочу сделать!» – рассказала певица о своем детище.

Holy Fvck состоит из восходящего поп-панка(«Substance»), гранжевого рока («Skin Of My Teeth»), библейских отсылок («Heaven») и дневниковых откровений о неуместных сексуальных отношениях («29»).

– Моя самая большая надежда на [песню [‘29]] заключается в том, что другие люди, переживающие подобный опыт, поймут, что они не одиноки, и что пришло время вернуть себе свою силу, – говорит Ловато.

Источник: InterMedia