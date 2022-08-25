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Деревянный сын Тома Хэнкса оживает в трейлере «Пиноккио»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Disney выпустил новый трейлер ремейка «Пиноккио» от оскароносного режиссера Роберта Земекиса.

Главного героя в картине озвучивает Бенджамин Эван Эйнсуорт, а Том Хэнкс играет его отца, резчика по дереву Джеппетто.

Трейлер начинается с закадрового голоса Стромболи (Джузеппе Баттистон), который представляет Пиноккио в качестве восьмого чуда света. Как и в оригинальном фильме, Пиноккио оживляет Голубая фея (Синтия Эриво). В ролике также можно увидеть Сверчка Джимини (Джозеф Гордон-Левитт), лиса-жулика Честного Джона (Киган-Майкл Ки) и молчаливого кота Гидеона.

Премьера «Пиноккио» состоится на Disney+ 8 сентября.

Источник: InterMedia

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