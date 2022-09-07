Девочка-гот встречается лицом к лицу со своими демонами в трейлере «Уэнделл и Уайлд»

Тизер-трейлер кукольного анимационного фильма «Уэнделл и Уайлд» (Wendell and Wild) вышел на Netflix.

Хоррор поставил номинант на «Оскар», режиссер Генри Селик («Кошмар перед Рождеством», «Коралина в Стране Кошмаров»). Основанный на неопубликованной книге Селика и Клэя Маклеода Чэпмана, сценарий ««Уэнделла и Уайлда» был адаптирован Селиком и Джорданом Пилом.

Трейлер знакомит зрителей с Кэт Эллиот (Лирик Росс), готом-подростком, которая вынуждена столкнуться со своими демонами.

На Netflix картина появится 28 октября.

Источник: InterMedia