Дэниэл Крэйг ищет убийцу среди гостей острова в тизере «Достать ножи 2»

Первый тизер-трейлер фильма «Достать ножи 2» (Glass Onion: A Knives Out Mystery) обнародовал Netflix.

В ролике можно увидеть, как шикарно одетые гости отправляются на яхте на остров, играют в странную игру-паззл и, вероятно, становятся свидетелями убийства, во всяком случае, просят инспектора Бенуа Блана объяснить им, что происходит.

— Вам предлагается собрать кусочки воедино, — сообщается в описании ролика. — В продолжении фильма Райана Джонсона «Достать ножи» детектив Бенуа Блан отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, в которой участвует новый состав колоритных подозреваемых.

Премьера фильм «Достать ножи 2» состоится в сентябре на кинофестивале в Торонто, а на Netflix он будет доступен с 23 декабря.

Источник: InterMedia