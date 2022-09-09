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Дэниэл Крэйг ищет убийцу среди гостей острова в тизере «Достать ножи 2»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Первый тизер-трейлер фильма «Достать ножи 2» (Glass Onion: A Knives Out Mystery) обнародовал Netflix.

В ролике можно увидеть, как шикарно одетые гости отправляются на яхте на остров, играют в странную игру-паззл и, вероятно, становятся свидетелями убийства, во всяком случае, просят инспектора Бенуа Блана объяснить им, что происходит.

— Вам предлагается собрать кусочки воедино, — сообщается в описании ролика. — В продолжении фильма Райана Джонсона «Достать ножи» детектив Бенуа Блан отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, в которой участвует новый состав колоритных подозреваемых.

Премьера фильм «Достать ножи 2» состоится в сентябре на кинофестивале в Торонто, а на Netflix он будет доступен с 23 декабря.

Источник: InterMedia

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