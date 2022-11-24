Документалка «Спокойной ночи, Оппи» об истории марсохода Opportunity, 3 сезон мистического сериала «Кровь и вода» и другие главные премьеры недели

О сериалах, фильмах и мультфильмах на стриминг-сервисах, выходящих на этой неделе.

My Little Pony: Зажги свою искорку (сериал, 3 сезон)

(мультфильм, приключения, комедия) на Netflix с 21 ноября

Возвращаемся в Эквестрию, где повсюду магия пони. Зипп, Санни, Иззи, Пипп и Хитч — с такими друзьями жди приключений!

История Вселенной (сериал)

(документальный) на Netflix с 22 ноября

Этот документальный сериал — увлекательный рассказ о Вселенной. Вы узнаете о том, как миллиарды лет её эволюции повлияли на жизнь на Земле.

Пловчихи (фильм)

(драма, спорт) на Netflix с 23 ноября

От охваченной войной Сирии до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Две молодые сестры, отправившиеся в тяжелое путешествие как беженцы, вкладывают душу и выдающиеся способности для плавания ради героической цели.

Кто хороший мальчик? (фильм)

(комедия) на Netflix с 23 ноября

У Чемы есть цель: соблазнить новенькую по имени Клаудия и потерять девственность до выпускного. Удастся ли ему исполнить свою мечту, оставаясь верным себе?

Уэнсдэй (сериал, 1 сезон)

(комедия, фэнтези, ужасы) на Netflix с 23 ноября

Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

План урока (фильм)

(боевик, криминал) на Netflix с 23 ноября

Бывший полицейский устраивается на работу в школу, где преподавал его погибший друг, чтобы разделаться с бандой, которую он считает ответственной за смерть учителя.

Эхо 3 (сериал, 1 сезон)

(боевик, драма, триллер) на Apple TV+ с 23 ноября

Когда блестящий ученый Эмбер Чесборо исчезает на границе Колумбии и Венесуэлы, ее брат и муж — оба элитные спецназовцы армии США — пытаются найти ее в условиях партизанской войны и обнаруживают, что у женщины, которую они любят, может быть секрет. В главной роли Люк Эванс.

Спокойной ночи, Оппи (фильм)

(документальный) на Amazon Prime Video с 23 ноября

Создатели и ученые из НАСА ласково окрестили Марсоход для исследования Марса – Оппи. Первоначально предполагалось, что Оппи прослужит всего 90 дней, но в конечном итоге он исследовал Марс почти 15 лет.

Зачарованная 2 (фильм)

(семейный, приключения, комедия) на Disney+ с 24 ноября

Через 10 лет счастливой жизни Жизель, Роберт и Морган переезжают в новый дом в пригороде Монровилля. Община находится под надзором Мальвины Монро, у которой есть гнусные намерения в отношении семьи. Когда возникают проблемы, Жизель желает, чтобы их жизнь была идеальной сказкой. Заклинание срабатывает, и Жизель бросается спасать свою семью и свою родину — королевство Андалазия, пока часы не пробили полночь.

Дневник Ноэль (фильм)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 24 ноября

Рождество. Писатель убирается в родительском доме и встречает женщину в поисках биологической матери. Найдут ли они в старом дневнике ключ к прошлому — и к своим сердцам?

Песни о первой любви (сериал)

(драма, мелодрама) на Netflix с 24 ноября

Они молоды, свободны и безумно влюблены. Подростками они считали, что весь мир лежит у их ног. Почему же взрослая жизнь такая тусклая? Будто чего-то не хватает.

Пациент X (фильм)



(триллер, драма, детектив) на Netflix с 25 ноября

Молодой человек выходит из комы и ничего не помнит о той ночи, когда была убита вся его семья. Вместе со своим психиатром он пытается добраться до истины.

Кровь и вода (сериал, 3 сезон)

(драма, детектив) на Netflix с 25 ноября

Девушка подросток из Кейптауна пытается выяснить, является ли звезда плавания из частной школы ее сестрой, которую похитили при рождении.

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск (фильм)

(фантастика, приключения, комедия) на Disney+ с 25 ноября

Звездный Лорд потерял Гоморру и грустит. Остальные Стражи Галактики решают украсть с земли актёра Кевина Бейкона и подарить его Звездному Лорду в качестве рождественского подарка.