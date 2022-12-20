Джеймс Кэмерон доказал, что Джек не мог выжить в «Титанике»

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон снял документальный фильм, чтобы опровергнуть теорию о том, что Джек мог выжить на плавающей двери.

С момента выхода культового фильма в 1997 году появились многочисленные спекуляции о том, мог ли персонаж Леонардо ДиКаприо присоединиться к своей возлюбленной Роуз (Кейт Уинслет) на сломанной части двери, пока не прибыла помощь.

— Мы провели научное исследование, чтобы положить конец всему этому и раз и навсегда вонзить кол в его сердце, — рассказал Кэмерон.

В эксперименте приняли участие судебно-медицинский эксперт, двое людей с «такой же массой тела, как у Кейт и Лео» и точная копия двери, показанной в фильме.

— Мы разместили датчики на них и внутри них, поместили их в ледяную воду и проверили, могли ли они выжить, с помощью различных методов, и ответ был таков: они оба никак не могли выжить, — говорит режиссер. — Только один из них.

Документальный фильм будет показан в феврале 2023 года на канале National Geographic.

Источник: InterMedia