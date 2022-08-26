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Джейсон Момоа помогает девочке найти пропавшего отца в трейлере «Страны снов»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Netflix показал тизер-трейлер приключенческого фэнтези «Страна снов» (Slumberland) с Джейсоном Момоа в главной роли.

Картину снял Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры»), который ранее работал с Момоа над парой серий антиутопического сериала Apple TV «Видеть».

В трейлере юная Нема (Марлоу Барклей) переносится в волшебную Страну снов, чтобы найти своего пропавшего отца. Там девочка встречает получеловека-полумонстра по имени Флип (Момоа).

«Страна снов» основана на серии мультфильмов Уинзора Маккея «Маленький Немо в стране снов», созданных в начале 20-го века. В ленте Netflix, очевидно, было допущено много творческих вольностей, например, Немо из маленького мальчика превратился в девочку, но основа истории осталась прежней.

Премьера фильма состоится в ноябре 2022 года.

Источник: InterMedia

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