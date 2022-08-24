Дженнифер Лопес впервые показала свадебные платья

Дженнифер Лопес впервые показала три своих роскошных свадебных платья.

Эксклюзивные наряды для звезды создал американский люксовый бренд Ralph Lauren.

Известно, что все платья создавались специально для звезды. Каждое из них – с ручной отделкой. Для создания пышного подола одного из нарядов мастерицы разрезали на куски 1000 носовых платков и 500 метров ткани.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе в июле этого года, а затем 21 августа устроили по этому случаю торжество в особняке актера в Рисборо (штат Джорджия).