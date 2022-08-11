Джон Хэмм появится в «Утреннем шоу»

Джон Хэмм присоединился к касту третьего сезона сериала «Утреннее шоу» видеосервиса Apple TV+.

Как сообщает Hollywood Reporter, он сыграет Пола Маркса – «корпоративного титана, который нацеливается на покупку UBA, втягивая Кори (Билли Крудап), Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) на свою мощную орбиту».

Интересно, что в январе Хэмм снялся в шуточной рекламе видеосервиса «Everyone but Jon Hamm», где с обидой рассуждал о том, что он, кажется, единственный актер, которого не приглашают сниматься в проектах этой платформы. В ролике, который получил номинацию на «Эмми», упоминалось и «Утреннее шоу».

Съемки третьего сезона истории о буднях сотрудников популярного телеканала должны начаться уже в августе. У проекта будет новый шоураннер – Шарлотта Стаудт («Родина», «Карточный домик»).

Источник: InterMedia