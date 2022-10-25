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Джонни Гринвуд удостоился награды за лучшие саундтреки

Автор Эвелина Никанорова
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Состоялась 22-я церемония вручения премии за лучший саундтрек года (World Soundtrack Awards).

Джонни Гринвуд удостоился награды за лучшие саундтреки

Джонни Гринвуд

Кинокомпозитором года стал Джонни Гринвуд за музыку к фильмам «Власть пса» и «Спенсер». Британский музыкант и гитарист Radiohead впервые удостоился этой награды, хотя неоднократно номинировался. В 2006-м за песню «Magic Works» из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», в 2008-м за саундтрек к фильму «Нефть» и в 2018-м за «Тонкую нить».

Лучшим телекомпозитором был назван Николас Брителл – автор музыки сериала «Наследники». Он стал обладателем World Soundtrack Award в пятый раз.

«Лучшей оригинальной песней» признали «No Time to Die», написанную и исполненную Билли Айлиш в соавторстве с ее братом Финнеасом О’Коннеллом для фильма «Не время умирать».

«Открытием года» назвали композитора Эико Исибаси за ее музыку к картине Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины», получившему «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Приз зрительских симпатий получил саундтрек фильма «Русалка и дочь короля», написанный Джоном Кодой, Грантом Киркхоупом и Джозефом Меткалфом.

Специального приза за заслуги перед жанром удостоился французский композитор Бруно Куле, автор музыки к почти 200 документальным и игровым фильмам, мультфильмам и сериалам. В их числе «Граф Монте-Кристо», «Багровые реки», «Белфегор – призрак Лувра», «Птицы», «Хористы», «Коралина в стране кошмаров», «Океаны», «Песнь моря», «Ева» и др.

Источник: InterMedia

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