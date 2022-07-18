Звёзды

Джулианна Мур возглавит жюри кинофестиваля в Венеции

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Джулианна Мур станет президентом жюри международного конкурса 79-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

Джулианна Мур возглавит жюри кинофестиваля в Венеции

Джулианна Мур

Такое решение было принято правлением, которое приняло предложение директора фестиваля Альберто Барбера.

Вместе с ней оценивать работы будут режиссер, сценарист и продюсер Мариано Кон (Аргентина), режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанзо (Италия), режиссер Одри Диван (Франция), актриса Лейла Хатами (Иран), писатель и сценарист Кадзуо Исигуро (Япония-Великобритания) и режиссер, сценарист и продюсер Родриго Сорогойен (Испания).

Они будут решать судьбу главной награды — «Золотого льва» за лучший фильм, а также других призов: «Серебряный лев» — приз Большого жюри, «Серебряный лев» за лучшую режиссуру, «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль, «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль, специальный приз жюри, премия за лучший сценарий, премия имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру и актрисе.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Джефф Бек и Джонни Депп вспомнили юность в альбоме «18»

Джефф Бек и Джонни Депп вспомнили юность в альбоме «18»

Автор Эвелина Никанорова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились

Автор Эвелина Никанорова
Элджей нашел плагиат в новом клипе Карди Би

Элджей нашел плагиат в новом клипе Карди Би

Автор Эвелина Никанорова
Софи Тернер стала дважды мамой

Софи Тернер стала дважды мамой

Автор Эвелина Никанорова
Что там с шестым сезоном сериала «Черное зеркало»?

Что там с шестым сезоном сериала «Черное зеркало»?

Автор Эвелина Никанорова
Антоха МС лишился в суде своих песен

Антоха МС лишился в суде своих песен

Автор Эвелина Никанорова
Влади из «Касты» стал отцом в третий раз

Влади из «Касты» стал отцом в третий раз

Автор Эвелина Никанорова
Эминем выпустит хиты последних 13 лет и новые синглы в одном сборнике

Эминем выпустит хиты последних 13 лет и новые синглы в одном сборнике

Автор Эвелина Никанорова
Объявлен режиссер четвертой части франшизы «Первый мститель»

Объявлен режиссер четвертой части франшизы «Первый мститель»

Автор Эвелина Никанорова