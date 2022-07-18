Джулианна Мур возглавит жюри кинофестиваля в Венеции

Джулианна Мур станет президентом жюри международного конкурса 79-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

Такое решение было принято правлением, которое приняло предложение директора фестиваля Альберто Барбера.

Вместе с ней оценивать работы будут режиссер, сценарист и продюсер Мариано Кон (Аргентина), режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанзо (Италия), режиссер Одри Диван (Франция), актриса Лейла Хатами (Иран), писатель и сценарист Кадзуо Исигуро (Япония-Великобритания) и режиссер, сценарист и продюсер Родриго Сорогойен (Испания).

Они будут решать судьбу главной награды — «Золотого льва» за лучший фильм, а также других призов: «Серебряный лев» — приз Большого жюри, «Серебряный лев» за лучшую режиссуру, «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль, «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль, специальный приз жюри, премия за лучший сценарий, премия имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру и актрисе.

Источник: InterMedia