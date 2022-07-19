Звёзды

Эмили Ратаковски рассталась с мужем

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Беар-Макклард расстались.

Эмили Ратаковски рассталась с мужем

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-Макклард

Об этом сообщил изданию People источник из окружения пары (ранее папарацци заметили, что 31-летня фотомодель и актриса выходит в свет без обручального кольца).

— Недавно они расстались. Это было решение Эм. Она в порядке. Она сильная и сосредоточена на своем сыне. Ей нравится быть мамой, — заявил инсайдер.

Другой источник ранее заявил в комментарии Page Six, что причиной разрыва стала измена (и, возможно, не одна) Себастьяна. Официально на развод супруги пока не подавали.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в приквеле «Голодных игр»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в приквеле «Голодных игр»

Автор Эвелина Никанорова
Джефф Бек и Джонни Депп вспомнили юность в альбоме «18»

Джефф Бек и Джонни Депп вспомнили юность в альбоме «18»

Автор Эвелина Никанорова
Джулианна Мур возглавит жюри кинофестиваля в Венеции

Джулианна Мур возглавит жюри кинофестиваля в Венеции

Автор Эвелина Никанорова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились

Автор Эвелина Никанорова
Элджей нашел плагиат в новом клипе Карди Би

Элджей нашел плагиат в новом клипе Карди Би

Автор Эвелина Никанорова
Софи Тернер стала дважды мамой

Софи Тернер стала дважды мамой

Автор Эвелина Никанорова
Что там с шестым сезоном сериала «Черное зеркало»?

Что там с шестым сезоном сериала «Черное зеркало»?

Автор Эвелина Никанорова
Антоха МС лишился в суде своих песен

Антоха МС лишился в суде своих песен

Автор Эвелина Никанорова
Влади из «Касты» стал отцом в третий раз

Влади из «Касты» стал отцом в третий раз

Автор Эвелина Никанорова