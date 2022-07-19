Эмили Ратаковски рассталась с мужем

Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Беар-Макклард расстались.

Об этом сообщил изданию People источник из окружения пары (ранее папарацци заметили, что 31-летня фотомодель и актриса выходит в свет без обручального кольца).

— Недавно они расстались. Это было решение Эм. Она в порядке. Она сильная и сосредоточена на своем сыне. Ей нравится быть мамой, — заявил инсайдер.

Другой источник ранее заявил в комментарии Page Six, что причиной разрыва стала измена (и, возможно, не одна) Себастьяна. Официально на развод супруги пока не подавали.

Источник: InterMedia