Флоренс Пью заводит дружбу с Морганом Фриманом в трейлере «Хорошего человека»

Первый трейлер фильма «Хороший человек» (A Good Man) режиссера Зака Браффа обнародовала кинокомпания MGM. Главные роли в нем сыграли Флоренс Пью и Морган Фриман.

Главная героиня Эллисон (Пью) несколько лет назад чудом выжила в автокатастрофе, где погибла сестра ее жениха. Девушка пытается справиться с психологическими последствиями трагедии, а также опиоидной зависимостью после долгого лечения. Неожиданная помощь приходит к ней в лице отца погибшей – Дэниэла (Фриман), их дружба и воспоминаний, которыми он делится, становятся для них обоих исцелением.

В фильме также снялись Селеста О’Коннор, Молли Шеннон, Чиназа Уче, Нишелль Хайнс, Джеки Хоффман и др.

В мировой прокат «Хороший человек» выйдет в марте 2023 года.

Источник: InterMedia