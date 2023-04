Frankie Goes To Hollywood объединятся впервые за 36 лет в честь «Евровидения»

Группа Frankie Goes To Hollywood воссоединится впервые за 36 лет в своем классическом составе, чтобы открыть конкурс песни «Евровидение 2023» в их родном Ливерпуле 9 мая большим сетом своих хитов.

BBC News первым сообщили эту новость, которую подтвердил в официальных аккаунтах в соцсетях фронтмен Холли Джонсон.

Синти-поп-группа, в классический состав которой помимо Джонсона входят Брайан Нэш, Пол Резерфорд, Марк О’Тул и Питер Гилл, наиболее известна своим хитом «Relax», который был выпущен в 1983 году как их дебютный сингл и возглавил чарты в девяти странах, включая их родную Великобританию. Последующие синглы группы, «Two Tribes» и «The Power of Love» 1984 года также возглавляли британские чарты. Все три песни вошли в дебютный альбом группы «Welcome To The Pleasuredome», который стал трижды платиновым в Великобритании и попал в десятку лучших в 11 странах.

Ссора между членами группы привела к ее роспуску в 1987 году. В 2003-м участники Frankie Goes To Hollywood появились на VH1 Bands Reunited, но не выступили. В следующем году участники группы выступили на благотворительном концерте Prince’s Trust с новым вокалистом по имени Райан Моллой. Они выступали под псевдонимом Forbidden Hollywood из-за судебной тяжбы с Джонсоном за права на имя до 2007 года.

Источник: InterMedia