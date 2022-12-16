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Генри Кавилл попрощался с ролью Супермена

Автор Эвелина Никанорова
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Генри Кавилл больше не вернется к роли Супермена. Об этом актер сообщил в соцсетях после встречи с новыми руководителями DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном.

Генри Кавилл попрощался с ролью Супермена

Генри Кавилл

— Это печальная новость для всех, — признался он. — В конце концов, я, возможно, вернусь, но не как Супермен. Хотя студия попросила объявить о моем возвращении еще в октябре, но это было еще до того, как Джеймс и Питер возглавили студию, Эта новость не самая легкая, но такова жизнь. Смена караула — это то, что происходит. Я уважаю это. Джеймсу и Питеру предстоит построить новую вселенную. Я желаю им и всем, кто связан с ней, удачи и всего самого хорошего. Для тех, кто был рядом со мной на протяжении многих лет, хочу сказать: мы можем немного погоревать, но потом мы должны помнить… Супермен все еще где-то рядом. Все, за что он выступает, все еще существует, и примеры, которые он подает нам, все еще важны! Моя очередь носить плащ прошла, но то, что олицетворяет Супермен, никогда не изменится. Это было веселое приключение со всеми вами, вперед и ввысь.

Кавилл впервые сыграл Супермена в 2013 году в фильме «Человек из стали», за ним последовали «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) и «Лига справедливости» (2017). В 2022 году Супермен в исполнении Кавилла появился в финальной сцене экранизации комиксов «Черный Адам». По слухам, также актер сыграл знаменитого героям в фильме «Флэш», но пока не известно, войдут ли его сцены в окончательный монатж.

Тем не менее сам Супермен как герой находится в сфере интересов Ганна и Сафран, которые планируют построить новую вселенную DC.

Источник: InterMedia

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