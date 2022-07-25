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Герои оплакивают кончину своего короля в трейлере «Черной пантеры: Ваканда навсегда»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Новый трейлер сиквела «Черная пантера: Ваканда навсегда»» (Black Panther: Wakanda Forever) выпустила Marvel Studios.

Райан Куглер вновь занял режиссерское кресло. Он также написал сценарий вместе с Джо Робертом Коулом.

В новом трейлере сиквела возвращаются многие персонажи из «Черной пантеры», и все они оплакивают кончину своего короля (исполнитель главной роли в первом фильме Чедвик Боузман умер в августе 2020 года).

Смерть короля Т’Чаллы обязательно окажет значительное влияние на Ваканду, тем более что одним из последних королевских решений, которое Т’Чалла принял перед событиями «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал», было вывести афрофутуристическую нацию из укрытия для сотрудничества со всем миром.

Источник: InterMedia

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