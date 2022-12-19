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Гигантская Марго Робби как вершина кукольной эволюции в тизере «Барби»

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Первый тизер-трейлер фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг представила кинокомпания Warner Bros. Pictures.

Короткий ролик предлагает зрителю шуточную историю эволюции кукол и происхождения самой известной из них (в исполнении гигантской Марго Робби). В финале показан город Барби с гламуром, танцами и весельем.

InterMedia напоминает, что в фильме снялись также Райан Гослинг (в роли Кена, которого также можно увидеть в тизере), Уилл Феррелл, Кейт Маккиннон, Америка Феррера, Майкл Сера, Кингсли Бен-Адир, Ри Перлман, Эмералд Феннелл, Скотт Эванс, Александра Шипп, Сирша Ронан, Дуа Липа, Исса Рэй, Хари Неф, Симу Лю, Нкути Гатва и др.

Мировая премьера «Барби» состоится 21 июля 2023.

Источник: InterMedia

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