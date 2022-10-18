Группа BTS будет служить в армии

Участники группы BTS отправятся на службу в южнокорейскую армию. Об этом официально объявил их лейбл BigHit Music, подразделение компания HYBE.

Сообщается, что каждый из участников BTS — Джин, РМ, Джей-Хоуп, Шуга, Чимин, Ви и Чонгук — отслужит, но сроки будут варьироваться.

— Джин начнет процесс, как только его график сольного релиза будет завершен в конце октября, — говорится в заявлении BigHit Music. — Затем он будет следовать процедуре зачисления, установленной корейским правительством. Другие участники группы планируют нести военную службу по своим индивидуальным планам.

Лейбл добавил, что группа снова соберется примерно в 2025 году после того, как их соответствующие проекты будут завершены.

Все трудоспособные граждане Южной Кореи мужского пола должны служить в вооруженных силах не менее 18 месяцев, хотя продолжительность службы может варьироваться. Призыв начинается в год, когда им исполняется 18 лет, но мужчины могут отложить его до 28 лет. Джину в декабре исполняется 30 лет, и он является самым старшим участником. Чонгуку, младшему, 25 лет. Ранее музыкантам удалось получить отсрочку, но не полное освобождение от службы в армии, которое иногда предоставляется гражданам страны, отметившимся большими достижениями, например, олимпийским чемпионам или артистам.

Источник: InterMedia