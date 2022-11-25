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Группа Little Big стала дуэтом

Автор Эвелина Никанорова
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Группа Little Big лишилась двух из четырех своих участников. Об этом сообщил в соцсетях лидер коллектива Илья «Ильич» Прусикин.

Группа Little Big стала дуэтом

— Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа Little Big это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская, — уточнил он. — В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут.

После начала войны Украине Соня и Илья (которые являются не только участниками группы, но парой) уехали в США, а Сергей и Антон остались в России. Лиссов является также солистом, а Макаров бас-гитаристом российской рок-группы Jane Air (у которой в сентябре вышел новый альбом). Оба они пока никак не прокомментировали свое «увольнение».

Источник: InterMedia

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