Идея рождественского подарка от «Регитры» — эксклюзивный именной номер для автомобиля

Компания «Регитра» вносит свой вклад в предрождественскую атмосферу и приглашает заказывать уникальные подарки — именные номера для автомобилей. По данным «Регитры», люди довольно часто выбирают автомобильные номера в качестве эксклюзивного подарка, которому не придется пылиться в ящике стола.

Статистика показывает, что интерес к таким подаркам из года в год растет. Например, в 2020 г. таких заказов было всего 345, в 2021-м – 602, то есть почти вдвое больше. А в этом году уже только до 1 декабря клиенты заказали 623 комбинации знаков.

Сейчас, в преддверии праздников «Регитра» сообщила, что тем, кто закажет эксклюзивный номерной знак до 29 декабря, компания отправит такой красиво упакованный подарок бесплатно.

Сотрудники «Регитры» рассказывают, почему решили предложить людям заказывать такие таблички в подарок. Ведь есть особое удовольствие — в праздничной атмосфере достать подарок из-под елочки и распечатать его.

«Это экологично, сентиментально, а одновременно и уникально – второго такого знака не будет ни у кого», – говорит Рута Гудашюте, представитель «Регитры».

Какие варианты встречаются в «Регитре», и каким может быть заказ

При составлении комбинации есть только одно условие – можно использовать максимум шесть символов, один из которых обязательно должен быть цифрой. Остальное – вопрос творчества и фантазии.

«Довольно часто эти уникальные номерные знаки выбирают как представители бизнеса с целью рекламы компании, так и частные лица, чья изобретательность в подборе сочетания действительно радует. Конечно, люди обычно выбирают инициалы имени или фамилии, дату рождения, марку автомобиля или название модели, а иногда и просто свое счастливое число. Тем не менее, очень приятно видеть заказы с такими комбинациями как «GR0ZIS», «SMIL3», различные сентиментальные даты — например, годовщина свадьбы и т.д. Кстати, в прошлом году, в декабре, была выдана комбинация «HOH0HO». Это говорит о серьезном подходе к Рождеству», — улыбается Антанас Раудонис, эксперт по выдаче номерных знаков «Регитры».

Заказать в подарок себе или своим близким уникальный автомобильный номер можно до 29 декабря

Праздничную табличку, изготовленную из мягкого PVC-пластика, которая не предназначена для использования на дорогах, можно заказать отдельно. Для этого надо написать письмо по электронной почте ([email protected]), указав в нем свое имя и фамилию, заказанную комбинацию и адрес, на который надо выслать посылку.

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