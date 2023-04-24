Эд Ширан утопил свою депрессию в море

Эд Ширан выпустил новый сингл и клип «Boat». Это вторая, после «Eyes Closed», композиция из его акустического альбома.

– Это первая песня, которую я написал и закончил для альбома «Subtract», с нее все началось, и это хороший способ начать альбом, – написал музыкант в соцсетях.

По словам Эда, «Лодка» служит метафорой депрессии, а соответствующее музыкальное видео, снятое режиссером Мией Барнс, экранизирует этот образ. В ролике Ширан бродит по отмели бурного моря, вокруг него разбиваются волны, над ним летают чайки, а также с неба падают «осколки нормальной жизни»: разорванные листы бумаги, старые детские игрушки, разбитая пластинка, сломанная шахматная доска и т.п.

Источник: InterMedia