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Эдди Мерфи снимется в рождественской комедии

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Эдди Мерфи снимется в праздничной комедии «Конфетный переулок» (Candy Cane Lane) от режиссера Реджинальда Хадлина для Amazon Prime Video.

Эдди Мерфи снимется в рождественской комедии

Эдди Мёрфи

Сценарий написал Келли Янгер на основе собственных воспоминаний из детства о Рождестве. Фильм продюсируют Amazon Studios, Imagine Entertainment и Eddie Murphy Productions. Детали сюжета пока держатся в секрете, а съемки начнутся в Лос-Анджелесе этой зимой.

— Праздничный сезон — мое любимое время года. Просто спросите мою семью о моем девятичасовом рождественском плейлисте. И я рад снова работать с Эдди Мерфи, Брайаном Грейзером (продюсер из Imagine) и Amazon.

— Ставший хитом фильм «Поездка в Америку 2» доказал, что Эдди — это тот, кто объединяет мировую аудиторию, и мы не можем дождаться, когда это произойдет снова. Мы с нетерпением ждем встречи с талантливым Реджи Хадлином, который возглавит воплощение этой будущей рождественской классики в жизнь! — заявила глава Amazon Studios Дженнифер Сэлк.

Источник: InterMedia

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