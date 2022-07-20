Эдди Мерфи снимется в рождественской комедии

Эдди Мерфи снимется в праздничной комедии «Конфетный переулок» (Candy Cane Lane) от режиссера Реджинальда Хадлина для Amazon Prime Video.

Сценарий написал Келли Янгер на основе собственных воспоминаний из детства о Рождестве. Фильм продюсируют Amazon Studios, Imagine Entertainment и Eddie Murphy Productions. Детали сюжета пока держатся в секрете, а съемки начнутся в Лос-Анджелесе этой зимой.

— Праздничный сезон — мое любимое время года. Просто спросите мою семью о моем девятичасовом рождественском плейлисте. И я рад снова работать с Эдди Мерфи, Брайаном Грейзером (продюсер из Imagine) и Amazon.

— Ставший хитом фильм «Поездка в Америку 2» доказал, что Эдди — это тот, кто объединяет мировую аудиторию, и мы не можем дождаться, когда это произойдет снова. Мы с нетерпением ждем встречи с талантливым Реджи Хадлином, который возглавит воплощение этой будущей рождественской классики в жизнь! — заявила глава Amazon Studios Дженнифер Сэлк.

Источник: InterMedia