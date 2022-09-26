Элтон Джон получил почетную награду в США

Элтон Джон был награжден Национальной гуманитарной медалью США во время выступления в Белом доме. Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден вышли на сцену, чтобы вручить ее музыканту.
— Президент Соединенных Штатов награждает этой Национальной гуманитарной медалью сэра Элтона Джона за то, что он тронул наши души своим мощным голосом, став одним из определяющих авторов песен всех времен. Он непреходящая икона и защитник с абсолютным мужеством, который нашел цель бросить вызов условностям, разрушить предрассудки и провозгласить простую истину: каждый заслуживает достойного и уважительного отношения, — говорит в официальном документе, прилагающемся к награде.
Судя по реакции исполнителя, выпавшая честь стала для него приятным сюрпризом. Президент Байден также отметил заслуги Элтона Джона в борьбе со СПИДом, а британский музыкант пообещал продолжить эту работу.
Источник: InterMedia