Элтон Джон получил почетную награду в США

— Президент Соединенных Штатов награждает этой Национальной гуманитарной медалью сэра Элтона Джона за то, что он тронул наши души своим мощным голосом, став одним из определяющих авторов песен всех времен. Он непреходящая икона и защитник с абсолютным мужеством, который нашел цель бросить вызов условностям, разрушить предрассудки и провозгласить простую истину: каждый заслуживает достойного и уважительного отношения, — говорит в официальном документе, прилагающемся к награде.