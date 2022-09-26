Звёзды

Элтон Джон получил почетную награду в США

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Элтон Джон был награжден Национальной гуманитарной медалью США во время выступления в Белом доме. Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден вышли на сцену, чтобы вручить ее музыканту.

— Президент Соединенных Штатов награждает этой Национальной гуманитарной медалью сэра Элтона Джона за то, что он тронул наши души своим мощным голосом, став одним из определяющих авторов песен всех времен. Он непреходящая икона и защитник с абсолютным мужеством, который нашел цель бросить вызов условностям, разрушить предрассудки и провозгласить простую истину: каждый заслуживает достойного и уважительного отношения, — говорит в официальном документе, прилагающемся к награде.

Судя по реакции исполнителя, выпавшая честь стала для него приятным сюрпризом. Президент Байден также отметил заслуги Элтона Джона в борьбе со СПИДом, а британский музыкант пообещал продолжить эту работу.

 

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Документальный фильм о Селене Гомес и ее психическом здоровье выйдет в ноябре

Документальный фильм о Селене Гомес и ее психическом здоровье выйдет в ноябре

Автор Эвелина Никанорова
У Джонни Деппа роман с его адвокатом

У Джонни Деппа роман с его адвокатом

Автор Эвелина Никанорова
Футбольный клуб «Ричмонд» из «Теда Лассо» стал частью FIFA 23

Футбольный клуб «Ричмонд» из «Теда Лассо» стал частью FIFA 23

Автор Эвелина Никанорова
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности

Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности

Автор Эвелина Никанорова
Вуди Аллен хочет уйти из кино

Вуди Аллен хочет уйти из кино

Автор Эвелина Никанорова
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз станут родителями

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз станут родителями

Автор Эвелина Никанорова
«Белый лотос», «Тед Лассо» и Зендая стали триумфаторами «Эмми»

«Белый лотос», «Тед Лассо» и Зендая стали триумфаторами «Эмми»

Автор Эвелина Никанорова
«Быть или не быть — это вообще не вопрос»: умер режиссер Жан-Люк Годар

«Быть или не быть — это вообще не вопрос»: умер режиссер Жан-Люк Годар

Автор Эвелина Никанорова
Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко станут «Громовержцами»

Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко станут «Громовержцами»

Автор Эвелина Никанорова